В Астрахани на четвертом этаже хрущевки обрушился балкон, погиб мужчина

В Астрахани на улице Яблочкова (Ленинский район) обрушился балкон на четвертом этаже хрущевки. В этот момент на балконе находились двое мужчин. Один из них при падении с высоты погиб, другой находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Региональные органы СКР начали доследственную проверку. Сейчас проверяют управляющую компанию, на балансе которой находится аварийный дом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Фото: arbuztoday.ru

Между тем, на фотографиях с места ЧП видно, что и обрушившийся балкон, и соседние с ним были переделаны в закрытые. Зачастую такие работы жильцами не согласовываются с надзорными органами и еще реже авторы "реконструкций" проводят экспертизы перед началом работ. В комментариях сообщества "Типичная Астрахань" во "ВКонтакте" пользователи обсуждают ненадежность постройки и отмечают, что в этом доме уже происходило обрушение балкона: "По ходу балкон пятого этажа следующий....посмотрите на потрескавшуюся плиту и оголившуюся арматуру", "Плита 5 этажа просто осыпается уже и ограждение накренилось. В этом доме уже падал балкон лет 10 назад, только тогда он упал на крышу магазина, сейчас там Сбербанк. А вообще этот дом в ужасном состоянии".