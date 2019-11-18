В Челябинске останутся без отопления жители более 30 домов

Сегодня в Металлургическом районе Челябинска без тепла останутся 33 многоквартирных дома. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава района Сергей Кочетков.

Отопление будет отключено из-за аварий на сетях теплоснабжения. Так, за неделю произошло четыре повреждения на сетях водоснабжения, 26 отключений на сетях теплоснабжения, девять повреждений на электросетях и пять повреждений на сетях газоснабжения.

Добавим, что в Челябинске уже сегодня ночью ожидается резкое похолодание до минус 20 градусов.