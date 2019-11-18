Пропавший в лесу на Среднем Урале 72-летний пенсионер обнаружен мертвым

На Среднем Урале найден пропавший пенсионер. Пожилой мужчина погиб.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", 72-летний Валерий Перцев из поселка Верхнее Дуброво пропал 15 ноября. Было известно, что в тот день он ушел в лес и не вернулся.

"Найден, погиб", - говорится в сообщении отряда в соцсети без каких-либо подробностей.

По некоторым данным, тело пенсионера нашли охотники. Не исключено, что мужчина мог замерзнуть насмерть.