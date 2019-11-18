В Калифорнии снова стрельба: на вечеринке погибли четыре человека

В США в результате стрельбы на вечеринке погибли четыре человека.

В городе Фресно (штат Калифорния) преступники проникли на задний двор дома, где жители и их друзья собрались на просмотр футбольного матча, и открыли огонь.

Уточняется, что три человека погибли на месте, еще один скончался в больнице. Еще шестеро пострадали, передает Regnum. Злоумышленники скрылись.

На прошлой неделе в калифорнийском городке Согус 16-летний юноша (по данным полиции, его зовут Натаниэль Берхоу) ворвался на первый урок в свою школу и выстрелил в одноклассников. В результате ЧП погибли два человека, еще трое (включая стрелка) доставлены в больницу с ранениями.