Эксперты прогнозируют трехкратное снижение потребления алкоголя в России

Уже в 2020 году россияне будут в три раза меньше алкоголя, чем пили в 2016 году. Таковы прогнозы экспертов Московского городского педагогического университета. Они проанализировали перспективы производства напитков и влияние спиртной продукции на здоровье населения и экономику страны. Результаты исследования опубликованы в журнале "International Journal of Engineering and Advanced Technology", передает РИА Новости.

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Используя данные Росстата, ученые проанализировали тенденции изменения потребления алкогольной продукции и рассчитали прогнозируемое потребление спиртных напитков в стране в целом и на душу населения в 2020 году.

Исследователи отметили, что прогноз объема рынка алкоголя и оценка взаимосвязи между потреблением спиртных напитков и ценами необходимы для макроэкономических решений, учитывая двойственное влияние этой сферы производства на экономику страны и здоровье населения.

"Учитывая рост цен, выявленные взаимосвязи подтверждают прогнозируемую тенденцию снижения распития алкоголя в России. По данным исследования, в 2020 году по сравнению с 2016 годом потребление на душу населения сократится в 3 раза, а общее потребление алкоголя снизится в 2 раза. На микроуровне прогнозные данные интересны инвесторам, так как производство алкогольной продукции относится к секторам экономики с высокой рентабельностью, устойчивым потребительским спросом и низкими издержками производства", — прокомментировала профессор общеуниверситетской кафедры философии и социальных наук Института гуманитарных наук МГПУ, доктор экономических наук Елена Алексейчева.

Недавно опубликованные данные Организации экономического развития и сотрудничества свидетельствуют, что Россия входит в десятку самых пьющих стран мира (7 место), но при этом пропускает вперед Австрию и Францию.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия уже далеко не "самая пьющая страна в мире". За последние 16 лет употребление алкоголя в нашей стране снизилось на 43%.