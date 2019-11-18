Фанаты "Трактора" попросили Текслера отправить в отставку гендиректора клуба Видгофа

Фанаты "Трактора" просят губернатора Алексея Текслера отправить в отставку генерального директора клуба Бориса Видгофа. Об этом говорится в открытом письме фанатского движения "Сектор А", передает корреспондент Накануне.RU

Накануне на домашнем матче "Трактора" с "Автомобилистом" представители "Сектора А" покинули трибуну и ушли с матча.

"Мы, в свою очередь, начинаем бессрочный бойкот домашних матчей, который закончится только с уходом непрофессиональных управленцев", - говорится в письме.

Фанаты просят главу региона принять ряд мер, которые позволят изменить ситуацию в хоккейном клубе. В частности, отправить в отставку генерального директора клуба Бориса Видгофа, а также всю его управленческую команду "за провал в селекционной работе и достижение худшего результата команды в истории "Трактора". Добавим, что в настоящий момент клуб занимает последнее место в Конференции Восток.

Назначить на должности директора и генерального менеджера людей, имеющих результативный опыт работы в КХЛ.

Также они просят проверить факты комплектования команды игроками преимущественно от одного агента и обратить внимание на бесплатную раздачу огромного числа пригласительных билетов на матчи для создания искусственных цифр посещаемости.

В своем обращении "Сектор А" просит снять с нового главного тренера Владимира Юрзинова ответственность и задачу выхода в плей-офф в этом сезоне, чтобы акцентировать внимание тренерского штаба на развитие команды в будущем сезоне.

Напомним, в начале ноября по требованию Алексея Текслера главный тренер ХК "Трактор" Петерис Скудра был отправлен в отставку. Новым главным тренером "Трактора" назначен Владимир Юрзинов-младший.