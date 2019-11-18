Ноябрьский суд отменил штраф депутату за парковку на месте для инвалидов во время митинга

В Ноябрьске депутат гордумы Александр Бондарчук оспорил в суде штраф за неправильную парковку, в размере 5 тыс. руб., который ему во время митинга КПРФ выписали сотрудники ГИБДД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ямало-Ненецкого окружкома КПРФ.

Приехать на личном микроавтобусе с символикой КПРФ Бондарчука попросили организаторы митинга. Необходимо было привезти атрибутику и прикрыть присутствующих от пронизывающего ветра.

"Наблюдавшие за происходящим чиновники городской администрации, видимо, посчитали что Бондарчук нарушил правила дорожного движения, поставив свой автомобиль на парковочное место для инвалидов. Были вызваны сотрудники ДПС, чтобы составить на депутата городской думы соответствующий протокол", - сообщили в пресс-службе окружкома.

После публичного мероприятия агитационный автомобиль остановил наряд ГИБДД и выписал Бондарчуку штраф. По словам депутата, в частной беседе, "не под запись" сотрудники ГИБДД якобы объяснили ему, что они "люди подневольные и выполняют приказ".

Суд отменил постановление о наказании депутата. Как сообщают в партии, вовсе не потому, что митинг проходил на парковке и ПДД в это время не действовали, а потому, что дорожный знак "Стоянка для инвалидов" был установлен в этом месте незаконно, без соблюдения необходимых формальностей.