05 Сентября 2020
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Общество В России
без бренда, топливо, бензин, заправка, АЗС (2019) | Фото: Накануне.RU

Недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2 – 3 раза

Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили в Минпромторге. Две трети АЗС недоливают топливо.

По данным проверок, при измерении налива 10 л образцовым мерником фактически недолив составлял от 50 до 90 мл при норме не более 25 мл.

При измерении налива 50 л недолив составлял от 200 до 300 мл, тогда как норма составляет от 50 до 90 мл, сообщает ТАСС.

Факты недолива топлива выявляли правоохранительные органы, о проблеме заявляла Федерация автовладельцев России.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что в 2019 году недолив топлива был обнаружен почти в 20% случаев по итогам проверок АЗС.

По его словам, для снижения показателя реализуется ряд мер. В частности, был разработан законопроект, который предполагает применение оборотных штрафов за недолив.

Сообщалось, что оборотные штрафы для АЗС за недолив бензина могут появиться уже в 2019 году. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила проект закона.

В Правительстве ранее озвучили обсуждаемые размеры штрафов: 1% от выручки за предыдущий год, но не менее 500 тыс. руб. при первом нарушении, 3%, но не менее 2 млн руб. - при повторном.

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Недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2 – 3 раза

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Теги: недолив топлива, азс



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