В администрации Бийска проходят обыски

В администрации Бийска проходят обыски. Речь идет о коррупционном деле, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Задержаний пока не было, но нескольких чиновников правоохранительные органы пригласили на беседы.

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В пресс-центре мэрии города сообщили, что представители СКР и ФСБ изъяли документацию и компьютерную технику. "Это связано со следственными мероприятиями в отношении строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам Спекова, 8, 8/1, 8/2", - цитирует "Интерфакс" представителя администрации города.

"В рамках расследования уголовного дела по фактам нарушений должностными лицами администрации города Бийска при вводе в эксплуатацию жилых помещений, построенных по программе переселения из аварийного жилья, проводятся необходимые следственные действия, - сообщила Накануне.RU старпом руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева. - В настоящее время следователи СК по краю совместно с оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю проводят обыски в зданиях администрации города Бийска и по месту проживания должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается".

Как ранее сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе в Бийске вводился режим ЧС из-за мусорного коллапса. Из-за судебных разбирательств регоператора и местного полигона ТБО с городских точек сбора мусора не вывозились отходы. После вмешательства муниципальных и региональных властей мусор начали вывозить, и режим ЧС был отменен. Ситуация совпала с визитом в регион председателя правительства России Дмитрия Медведева.