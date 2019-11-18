05 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
В Екатеринбурге в подземном паркинге вспыхнула элитная иномарка (2019) | Фото: vk.com/incekb, Антон Захаров

В Екатеринбурге на подземной парковке 26-этажного дома произошел пожар

В Екатеринбурге на подземной парковке многоэтажного дома произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось вечером в воскресенье, 17 ноября, на улице Комсомольская. На площади в 4 кв.м огнем были повреждены моторный отсек и салон автомобиля Mazda 6 на подземной парковке муниципального 26-этажного жилого дома.

В Екатеринбурге в подземном паркинге вспыхнула элитная иномарка(2019)|Фото: vk.com/incekb, Антон Захаров

В тушении были задействованы четыре единицы техники и 21 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились около 22 часов.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

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В Екатеринбурге на подземной парковке 26-этажного дома произошел пожар

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Теги: пожар, парковка, Екатеринбург



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