В Екатеринбурге на подземной парковке 26-этажного дома произошел пожар

В Екатеринбурге на подземной парковке многоэтажного дома произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось вечером в воскресенье, 17 ноября, на улице Комсомольская. На площади в 4 кв.м огнем были повреждены моторный отсек и салон автомобиля Mazda 6 на подземной парковке муниципального 26-этажного жилого дома.

В тушении были задействованы четыре единицы техники и 21 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились около 22 часов.

Причина возгорания сейчас устанавливается.