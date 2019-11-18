05 Сентября 2020
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Общество Курганская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

В Кургане жители Шевелевки экстренно остались без горячей и холодной воды

В Кургане жители нескольких домов в микрорайоне Шевелевка остались без воды из-за коммунальной аварии.

Авария произошла по адресу Карельцева, 111, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Водоснабжение отключили в школе №11, детсаду №137, детсаду №41.

Также без воды остались дома №84, 90, 90к1, 117, 119 по Карельцева, дома №7, 10, 12, 13, 18 на Криволапова и еще несколько жилых зданий.

Сейчас на месте работает бригада "Водного союза", сроки устранения аварии неизвестны.

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В Кургане жители Шевелевки экстренно остались без горячей и холодной воды

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Теги: Шевелевка, Карельцева, Криволапова, вода, Водный союз



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