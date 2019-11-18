В Кургане жители Шевелевки экстренно остались без горячей и холодной воды
В Кургане жители нескольких домов в микрорайоне Шевелевка остались без воды из-за коммунальной аварии.
Авария произошла по адресу Карельцева, 111, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".
Водоснабжение отключили в школе №11, детсаду №137, детсаду №41.
Также без воды остались дома №84, 90, 90к1, 117, 119 по Карельцева, дома №7, 10, 12, 13, 18 на Криволапова и еще несколько жилых зданий.
Сейчас на месте работает бригада "Водного союза", сроки устранения аварии неизвестны.