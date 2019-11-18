На Южном Урале ветеран труда замерзает в собственном доме из-за бездействия УК

В Челябинской области активисты ОНФ просят Госжилинспекцию и Роспотребнадзор проверить законность деятельности управляющей организации "Дом-сервис" из-за нежелания устранять коммунальную аварию в доме ветерана труда в поселке Бутаки Полетаевского поселения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

Из-за прорыва трубы уже более месяца подтоплен дом пенсионерки. По словам женщины, сотрудники УК выезжали на место и фиксировали прорыв, однако аварию не устранили.

"Более того, ветеран труда рассказала, что в управляющей компании откровенно издеваются над ее просьбами о помощи. Жителям, которые туда обращаются, попросту грубят", – завил эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

В регионе в ближайшие дни прогнозируется похолодание до минус 20 градусов, и общественники опасаются, что пенсионерка рискует замерзнуть в доме, где полы уже вздулись из-за потопа.

В связи с этим активисты ОНФ настаивают на проверке надзорных органов и просят областные власти сделать кадровые выводы по данному случаю.