В Свердловской области ударят 30-градусные морозы

В Свердловской области ожидается сильное похолодание. Морозы ударят уже в ближайшие дни.

Как говорится в прогнозе на сайте Уральского гидрометцентра, сегодня днем в регионе ожидается 11-16 градусов мороза, но к ночи похолодает до -28, а на крайнем севере до -32. Во вторник прогнозируется 20-25 градусов со знаком минус, к среде "потеплеет" до -13-18.

Осадков не ожидается, на дорогах будет гололедица. К концу недели на Средний Урал придет потепление до -5-7 градусов.