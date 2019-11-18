05 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
морозы, туман, холод (2014) | Фото:Накануне.RU

В Свердловской области ударят 30-градусные морозы

В Свердловской области ожидается сильное похолодание. Морозы ударят уже в ближайшие дни.

Как говорится в прогнозе на сайте Уральского гидрометцентра, сегодня днем в регионе ожидается 11-16 градусов мороза, но к ночи похолодает до -28, а на крайнем севере до -32. Во вторник прогнозируется 20-25 градусов со знаком минус, к среде "потеплеет" до -13-18.

Осадков не ожидается, на дорогах будет гололедица. К концу недели на Средний Урал придет потепление до -5-7 градусов.

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В Свердловской области ударят 30-градусные морозы

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Теги: морозы, погода, Средний Урал



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