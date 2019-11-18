Самолет Хиллари Клинтон совершил экстренную посадку в Нью-Йорке

Самолет American Airlines, которым летела экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, вернулся в аэропорт вылета из-за возникшей технической неисправности, сообщает CNN. По данным телеканала, Рейс 2144 должен был завершиться в Вашингтоне, но вскоре после взлета из аэропорта Ла Гуардия экипаж доложил о неполадках. Находившиеся на борту люди почувствовали вибрацию и тряску, а наземный персонал увидел, что самолет дымится, также на ВПП были обнаружены металлические части взлетевшего борта. После возвращения пассажиров пересадили в резервный самолет и через час они отправились по маршруту.