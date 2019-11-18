05 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

"Кровавая дорожка из магазина": в Екатеринбурге на молодого человека напали с ножом

В Екатеринбурге возле одного из магазинов найдены следы крови.

Как говорится в сообществе "Инцидент Екатеринбург", все случилось минувшим вечером на улице Куйбышева, 21.

"Кровавая дорожка из магазина и лужа на улице. Много полиции внутри", - рассказал один из подписчиков.

нападение у магазина в Екатеринбурге(2019)|Фото: vk.com/incekb

Позже оказалось, что на молодого человека напали с ножом. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, сейчас по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции изучают съемки с камер видеонаблюдения.

"Пострадавший 1994 года рождения находится в больнице, пока опросить его не представляется возможным ввиду состояния здоровья. Личности и местонахождение других участников конфликта устанавливаются", - отметили в ведомстве.

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"Кровавая дорожка из магазина": в Екатеринбурге на молодого человека напали с ножом

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Теги: нож, нападение, Екатеринбург



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