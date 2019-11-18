"Кровавая дорожка из магазина": в Екатеринбурге на молодого человека напали с ножом

В Екатеринбурге возле одного из магазинов найдены следы крови.

Как говорится в сообществе "Инцидент Екатеринбург", все случилось минувшим вечером на улице Куйбышева, 21.

"Кровавая дорожка из магазина и лужа на улице. Много полиции внутри", - рассказал один из подписчиков.

Позже оказалось, что на молодого человека напали с ножом. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, сейчас по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции изучают съемки с камер видеонаблюдения.

"Пострадавший 1994 года рождения находится в больнице, пока опросить его не представляется возможным ввиду состояния здоровья. Личности и местонахождение других участников конфликта устанавливаются", - отметили в ведомстве.