СМИ: у российских интернет-ресурсов может появиться обязательный измеритель

Роскомнадзор (РКН) и Медиакоммуникационный союз (МКС) разрабатывают законопроект о едином измерителе интернет-аудитории российских ресурсов. Согласно документу, выбирать измерителя на конкурсной основе будет РКН. Не исключено, что измерителем станет компания Mediascope, которой сейчас принадлежит монополия на измерение телеаудитории, пишет "Коммерсант". А вот за отказ онлайн-кинотеатров и новостных агрегаторов передавать данные единому измерителю им может грозить запрет на размещение рекламы.

Согласно черновику законопроекта, выбирать уполномоченные организации и утверждать методику исследований будет Роскомнадзор.

Инициатива должна коснуться в том числе владельцев онлайн-кинотеатров и новостных агрегаторов. Они будут обязаны устанавливать утверждаемый Роскомнадзором софт и передавать информацию уполномоченной организации.

В случае отказа владельцев ресурса установить счетчик аудитории предусмотрен запрет на рекламу такого ресурса и на размещение рекламы на нем самом. К уполномоченным организациям будет применяться ряд ограничений, в частности по доле иностранного владения — не более 20%.