10 Января 2019
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Политика В России

В Кремле высказались о перспективах снятия санкций с Дерипаски

По вопросу отмены санкций в отношении Олега Дерипаски ведётся работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, российский бизнесмен лишился доли в компаниях UC Rusal, En+ и "Евросибэнерго", за это Министерство финансов США выведет компании из санкционных списков. Ранее члены американского Конгресса призвали Минфин страны отложить снятие ограничений.

Олег Дерипаска(2018)|Фото: gdb.voanews.com

Комментируя предложение конгрессменов, Песков отметил, что со стороны Вашингтона по-прежнему наблюдаются "недружественные проявления" в отношении Москвы.

"Мы не склонны носить розовые очки", — цитирует его РБК.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля отметил, что по вопросу отмены санкций в отношении Дерипаски "ведётся кропотливая работа".

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В Кремле высказались о перспективах снятия санкций с Дерипаски

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Теги: Олег Дерипаска, санкции, США, Конгресс США, Кремль, Дмитрий Песков



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Ранее 09.01.2019 10:37 Мск В Конгрессе США оспорили снятие санкций с компаний Дерипаски

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