В Кремле высказались о перспективах снятия санкций с Дерипаски

По вопросу отмены санкций в отношении Олега Дерипаски ведётся работа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, российский бизнесмен лишился доли в компаниях UC Rusal, En+ и "Евросибэнерго", за это Министерство финансов США выведет компании из санкционных списков. Ранее члены американского Конгресса призвали Минфин страны отложить снятие ограничений.

Комментируя предложение конгрессменов, Песков отметил, что со стороны Вашингтона по-прежнему наблюдаются "недружественные проявления" в отношении Москвы.

"Мы не склонны носить розовые очки", — цитирует его РБК.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля отметил, что по вопросу отмены санкций в отношении Дерипаски "ведётся кропотливая работа".