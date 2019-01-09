10 Января 2019
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Общество Уральский ФО

На Среднем Урале осуждён наркоторговец

Серовский районный суд вынес приговор жителю Карпинска, гражданину Узбекистана Бахрамжону Нурматову по обвинению в незаконном сбыте наркотических веществ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что в период с февраля по март 2017 года осуждённый неоднократно сбывал наркотики установленных в ходе предварительного следствия лицам, в том числе в крупном и особо крупном размере, путём непосредственной передачи веществ.

Всего у Нурматова изъято более 1 кг наркотиков.

Суд приговорил гражданина Узбекистана к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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На Среднем Урале осуждён наркоторговец

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Теги: Карпинск, наркоторговец, наркотики, эмигрант, суд



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