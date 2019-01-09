"Левый фронт" планирует провести митинг против передачи Курил Японии

Общественное движение "Левый фронт" подало две заявки на проведение митинга против передачи Курил Японии 20 января.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. В свою очередь, японский премьер Синдзо Абэ заявил, что не будет переселять россиян при передаче Курильских островов. Ранее стало известно, что Токио может предложить Москве отказаться от взаимных требований каких-либо компенсаций, связанных с Южными Курилами.

По словам координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, инициаторы митинга убеждены — любые вопросы, касающиеся территориальной целостности страны, должны решаться не кулуарно, а с участием граждан.

"Если возникают такие намерения, надо обсуждать это с населением, через референдум и никак иначе", — передаёт "Интерфакс" слова политика.

Оппозиционер добавил, что дата проведения мероприятия выбрана в связи с запланированными на следующий день переговорами Путина и Абэ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, первые митинги "против сдачи Курил" уже состоялись на Сахалине в прошлом месяце.