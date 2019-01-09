09 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО

В подмосковном Подольске задержан подозреваемый в убийстве полицейского, приехавшего погостить из Тверской области

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве полицейского, приехавшего к знакомой в гости из Тверской области, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, сегодня около 5 часов утра в одной из квартир Подольска было найдено тело мужчины 1982 года рождения с ножевым ранением. Предварительно установлено, что убитый - сотрудник полиции, проходивший службу в Тверской области. В квартире он был в гостях у знакомой, где распивал спиртное с ее соседом.

По данным ведомства, между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого один нанес другому удар ножом в область шеи. От полученного ранения силовик скончался на месте, а подозреваемый скрылся.

"В ходе проведения комплекса следственных и оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Во время допроса подозреваемый дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах совершенного им преступления", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что подозреваемый подтвердил, что он родом из Республики Чувашии и ранее судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Суд вскоре решит вопрос об избрании для него меры пресечения.

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В подмосковном Подольске задержан подозреваемый в убийстве полицейского, приехавшего погостить из Тверской области

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Теги: Подмосковье, полицейский, убийство, тверская область, СКР



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