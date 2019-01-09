В Ярославле задержали жаловавшегося на пытки в колонии

В Ярославле задержан бывший заключённый Руслан Вахапов, рассказавший о пытках в исправительной колонии №1. Об этом сообщила глава фонда помощи осуждённым "Русь сидящая" Ольга Романова.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июле прошлого года в "Новой газете" было опубликовано видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра. Пострадавшим оказался заключённый Евгений Макаров. В настоящее время Следственный комитет продолжает работу по данному делу.

По словам Романовой, задержание Вахапова произошло, когда тот "приехал отмечаться" на полицейский участок.

"Однако полицейские отказались его отпускать, заблокировали машину, — написала представитель фонда "Русь сидящая" в Facebook. — Угрожают доставить в суд и составить протокол о неповиновении законным требованиям полицейских".

Она также отметила, что Вахапов возглавляет отделение "Руси сидящей" в Поволжье.