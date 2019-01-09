09 Января 2019
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Полиция Екатеринбурга разыскивает несовершеннолетнюю девочку, ушедшую из дома днем 8 января

В Екатеринбурге разыскивают несовершеннолетнюю Юлию Лесникову 2004 года рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МВД по городу.

Девочка ушла из дома днем 8 января, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Сотрудниками полиции организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Приметы девочки: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, глаза карие, на правой щеке имеется небольшой шрам. Она была одета в джинсы темно-синего цвета, коричневые угги и темно-синюю куртку. 

Полиция просит всех, кто располагает информацией  местонахождении подростка, сообщить по телефонам, указанным в сообщении.

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Полиция Екатеринбурга разыскивает несовершеннолетнюю девочку, ушедшую из дома днем 8 января

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Теги: Екатеринбург, розыск, девочка, МВД



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