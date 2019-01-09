09 Января 2019
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Политика В России

Рогозин прокомментировал отмену своего визита в США

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин связал отмену своего визита в США с противостоянием президента Дональда Трампа и американского Конгресса.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, о переносе поездки на неопределённый срок российского политика уведомило NASA. Однако не были озвучены причины этого решения.

По мнению Рогозина, НАСА в данном случае оказалась жертвой сложившихся обстоятельств.

"В данной конкретной ситуации это фрагмент борьбы между конгрессом и Трампом", — передаёт "РИА Новости" слова главы "Роскосмоса", сказанные в эфире телеканала "Россия 24".

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Рогозин прокомментировал отмену своего визита в США

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Теги: Дмитрий Рогозин, Роскосмос, США, NASA, НАСА, Дональд Трамп, Конгресс США



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