Рогозин прокомментировал отмену своего визита в США

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин связал отмену своего визита в США с противостоянием президента Дональда Трампа и американского Конгресса.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, о переносе поездки на неопределённый срок российского политика уведомило NASA. Однако не были озвучены причины этого решения.

По мнению Рогозина, НАСА в данном случае оказалась жертвой сложившихся обстоятельств.

"В данной конкретной ситуации это фрагмент борьбы между конгрессом и Трампом", — передаёт "РИА Новости" слова главы "Роскосмоса", сказанные в эфире телеканала "Россия 24".