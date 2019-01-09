Центробанк выявил операции по выводу активов в банке К2

В черкесском банке К2, у которого ранее была отозвана лицензия, выявлены операции, направленные на вывод активов кредитной организации. К такому выводу пришла временная администрация ЦБ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

"В ходе проведения обследования финансового состояния банка временная администрация установила, что бывшим руководством и собственниками банка осуществлены операции, обладающие признаками вывода активов банка путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность", - говорится в сообщении.

Отметим, 13 ноября Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал К2 банкротом.

Информация о выявленных нарушениях направлена в Генпрокуратуру, СКР и МВД.