09 Января 2019
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Жители Новгородской области перекрыли автотрассу из-за закрытия больницы

Жители поселка Шимск Новгородской области перекрыли автотрассу из-за решения властей о закрытии больницы, сообщили Накануне.RU представители инициативной группы жителей.

Около 40 шимчан вышли на федеральную трассу "Великий Новгород - Псков", перекрыв на время движение автотранспорта. Участники акции, среди которых были в основном люди пожилого возраста, требовали оставить в поселке единственную больницу, которую власти закрыли с 1 января 2019 года. Местные чиновники предложили жителям поселка получать услуги здравоохранения в больнице в соседних Сольцах.

Шимск, перекрытие дороги(2019)|Фото: пресс-служба партии "коммунисты россии"

"У нас уже два человека врачи не довезли, Сольцы не приняли, им деньги не дали, а в Новгород они не довезли, люди умерли", - рассказала одна из участниц акции.

Шимск, перекрытие дороги(2019)|Фото: пресс-служба партии "коммунисты россии"

Сообщается, что ранее инициативная группа жителей поселка предупредила о возможности перекрытия дороги, если планы властей не изменятся.

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Жители Новгородской области перекрыли автотрассу из-за закрытия больницы

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Теги: Шимск, перекрытие дороги, Новгородская область, больница



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