09 Января 2019
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Общество В бывшем СССР Украина

95% украинских телезрителей назвали "политтехнологией" предоставление томоса раскольникам

Один из священнослужителей канонической УПЦ опубликовал скриншот результатов опроса на украинском канале "Макси ТВ" об отношении телезрителей к томосу для "единой церкви" раскольников. Зрителям были предложены три варианта. 95% проголосовало за то, что предоставление томоса является "политической технологией".
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4% считают, что это "историческое событие", 1% - что это "будничное событие". Всего проголосовали более 2 тыс. зрителей, сообщает РИА Новости.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 5 января в Стамбуле местный патриарх Варфоломей подписал томос раскольнической "единой церкви" Украины в присутствии большой делегации из Киева, включая президента Петра Порошенко, криминального "авторитета" "Нарика" (Александра Петровского-Налекрешвили), министра иностранных дел Павла Климкина, спикера Рады Андрея Парубия и многих других министров. РПЦ назвала документ пустой бумагой, не имеющей никакой церковной силы.

Ранее митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что создаваемая властью "поместная церковь" - это политическая организация, с которой каноническая Церковь объединяться не может.

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95% украинских телезрителей назвали "политтехнологией" предоставление томоса раскольникам

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Теги: Украина, томос, раскол, церковь



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