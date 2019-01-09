В Магнитогорске к газу подключили 52 квартиры дома, где в результате взрыва обрушился подъезд

52 квартиры дома в Магнитогорске, где 31 декабря в результате взрыва обрушился подъезд, подключили к газу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Газпром газораспределение Челябинск".

Газовая служба продолжает проверять внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование в доме. На данный момент пуск газа во внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование состоялся в 52 квартирах.

В компании подчеркнули, что повторный пуск газа возможен только после проверки каждой квартиры подъезда и присутствия жильцов.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.