Евгений Малкин перечислил 4 млн рублей пострадавшим от взрыва в Магнитогорске

Нападающий хоккейного клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин перечислил 4 млн рублей пострадавшим от взрыва газа в жилом доме Магнитогорска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Металлург".

Хоккеист перечислил 4 млн руб. на банковский счет для сбора пожертвований пострадавшим. Отдельный сбор средств проводят хоккеисты "Питтсбург Пингвинз", а также игроки, тренеры и руководители магнитогорского "Металлурга".

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Евгений Малкин перед матчем с "Нью-Йорк Рейнджерс" подписал свои коньки, выразив соболезнования пострадавшим в трагедии в Магнитогорске. На своих коньках Малкин сделал две записи - по одной на каждом: "Магнитогорск, мы с тобой" и "Магнитогорск всегда в моем сердце".