Последствия схода товарного поезда в Оренбуржье планируют устранить к утру 10 января

Власти Оренбургской области планируют устранить последствия схода вагонов товарного поезда к утру 10 января, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации главы региона.

Отмечается, что в настоящее время над устранением последствий аварии работают 180 человек. "Железнодорожники планируют завершить ремонтно-восстановительные работы до 04.00 10 января", - говорится в сообщении.

С ходом работ уже ознакомился глава региона Юрий Берг, по прибытии на место происшествия он заслушал доклады руководства оперативной группы.

На текущий момент движение поездов организовано по второй, не поврежденной в результате схода колее.

Как сообщало Накануне.RU, после схода вагонов в Оренбургской области возбуждено уголовное дело. Напомним, инцидент произошел рано утром 9 января на 1364 км перегона "Абдулино - Сарай-Гир" произошел сход 17 вагонов грузового поезда №2482, груженого цементным шлаком, концентратом цинка и алкогольной продукцией.