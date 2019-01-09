Дума Екатеринбурга рассмотрит транспортную реформу в начале весны

Городская дума Екатеринбурга приступит к рассмотрению транспортной реформы в марте этого года. Согласно плану работы думы на первое полугодие 2019 года, депутаты обсудят вопрос масштабной транспортной инфраструктуры на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию 19 марта, передает корреспондент Накануне.RU

В документе данный вопрос обозначен, как "рассмотрение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Екатеринбурга на срок до 2035 года". Перед депутатами выступят представители комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня во время экскурсии по метрополитену заявил, что реформу планируется провести летом этого года.

"Информационная компания по транспортной реформе уже идет. Цель – выйти на середину года. Если мы почувствуем, что не готовы, значит, будем переноситься, чтобы быть готовыми", - заявил Высокинский, отметив, что реформа должна пройти уже летом, в середине года.

Чтобы оптимизировать работу общественного транспорта, власти предлагают исключить дублирование маршрутов, например, с 1 января 2019 года уже отменены два коммерческих маршрута – 04 и 024. Также чиновники хотят сделать более комфортным для горожан пересадочный тариф. Стоит отметить, что для этого транспортные предприятия в конце 2018 года объединили в одно - ЕМУП "Гортранс".