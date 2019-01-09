В Лас-Вегасе Tesla сбила пермского робота

09 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Репортаж Накануне.RU из Магнитогорска

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Приволжский ФО Пермский край

В Лас-Вегасе Tesla сбила пермского робота

В Лас-Вегасе беспилотная Tesla Model S сбила автономного робота модели Promobot v.4, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании Promobot.
Читайте также:

Инцидент произошел 6 января при транспортировке роботов и оборудования в павильон выставки CES-2019, в которой компания принимает участие. Роботы двигались самостоятельно, друг за другом, однако один отклонился от маршрута и выехал на дорожку на полупустой уличной парковке, где и угодил под колеса Tesla. Новость попала в ведущие зарубежные СМИ и обратила внимание широкой общественности.

"После столкновения робот отлетел в сторону и отключился, а беспилотный автомобиль продолжил движение и остановился только через пятьдесят метров после ДТП. Пассажир Tesla, который в этот момент находился в машине, объяснил, что взял автомобиль в аренду и решил протестировать беспилотный режим", - сообщили в пресс-службе компании Promobot.

В организации планируют провести проверку, чтобы выяснить причины, по которым робот свернул с маршрута. Отмечается, что в ДТП серьезно пострадали детали корпуса, механизмы рук, платформа перемещения и голова. Разработчики отмечают, что скорее всего, восстановить робота не удастся Принять участие в выставке он также не сможет.

С происшествием также разбирается полиция Невады.

Добавим, что это не первая попытка робота из Promobot уйти в самоволку.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Лас-Вегасе Tesla сбила пермского робота

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Promobot, Промобот, Тесла, дтп, робот



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 421

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети