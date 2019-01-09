В Лас-Вегасе Tesla сбила пермского робота

В Лас-Вегасе беспилотная Tesla Model S сбила автономного робота модели Promobot v.4, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании Promobot.

Инцидент произошел 6 января при транспортировке роботов и оборудования в павильон выставки CES-2019, в которой компания принимает участие. Роботы двигались самостоятельно, друг за другом, однако один отклонился от маршрута и выехал на дорожку на полупустой уличной парковке, где и угодил под колеса Tesla. Новость попала в ведущие зарубежные СМИ и обратила внимание широкой общественности.

"После столкновения робот отлетел в сторону и отключился, а беспилотный автомобиль продолжил движение и остановился только через пятьдесят метров после ДТП. Пассажир Tesla, который в этот момент находился в машине, объяснил, что взял автомобиль в аренду и решил протестировать беспилотный режим", - сообщили в пресс-службе компании Promobot.

В организации планируют провести проверку, чтобы выяснить причины, по которым робот свернул с маршрута. Отмечается, что в ДТП серьезно пострадали детали корпуса, механизмы рук, платформа перемещения и голова. Разработчики отмечают, что скорее всего, восстановить робота не удастся Принять участие в выставке он также не сможет.

С происшествием также разбирается полиция Невады.

Добавим, что это не первая попытка робота из Promobot уйти в самоволку.