Евгений Петросян отметил 25-летие любимой

Юморист Евгений Петросян (73) отметил 25-летний юбилей любимого детища – передачи "Смехопанорама".

" Сегодня "Смехопанораме" исполняется 25 лет. Именно 9 января 1994 г. вышел первый выпуск. На сегодня этих выпусков уже 970, - пишет в Instagram Петросян. - Здесь реализована попытка осмысления жанра, его особенностей, проблем, примечательных явлений. Передача не только находит и показывает новых современных артистов, но и сохраняет для будущих поколений лучшие работы старых мастеров. Всего в передаче выступили (кроме Е.Петросяна), более 900 артистов и писателей, многие из них неоднократно. Отдавая предпочтение юмористической эстраде, в то же время уделяется внимание комикам смежных жанров — цирка, кино, театра, телевидения. Отсюда и название — программа "панорамирует" прошлое, настоящее и будущее жанра. Начинал я вести передачу с автором эстрады Сергеем Кондратьевым (первые 20 выпусков). В моем кабинете побывало немало именитых гостей. Но жизнь продолжается, мы идем вперед и не останавливаемся".

Стоит отметить, что "Смехопанорама" долгое время выходила на Первом канале, а затем переехала на "Россию 1".