Комплексные проверки и установка датчиков газа. Депутаты предложили, как избежать повторения трагедии в Магнитогорске

После трагедии в Магнитогорске появились разговоры об отказе от бытового газа в многоэтажках. Однако, по мнению депутатов, отказаться от газа сейчас практически нереально, поэтому, чтобы избежать повторения трагедии, парламентарии выступают за установку датчиков газа в домах, которые будут фиксировать не только утечку голубого топлива, но и смогут, при повышении его концентрации в воздухе автоматически перекрывать подачу, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова рассказала Накануне.RU, что в 2016 году снимала в Магнитогорске квартиру в доме по улице Карла Маркса, который находится напротив многоэтажки, где 31 декабря произошел взрыв.

"Въехав, мы обратили внимание на стойкий запах газа. Мы об этом говорили с хозяйкой квартиры, она сказала, что это фактически норма. Был летний период, и мы открывали окна, проветривали. Но для себя я тогда сделала вывод, что проблема с газом в таких домах носит системный характер. Люди привыкли к этой ситуации. И даже сейчас мы видим, когда люди столкнулись с трагедий, они все-равно отказываются менять газ на электроплиты", - говорит она.

По мнению депутата, к трагедии в Магнитогорске привело сразу несколько обстоятельств, которые связаны с нарушением законодательства и халатным отношением должностных лиц и самих собственников.

"По СНиПам 1971 года в домах десяти и выше этажей запрещено было ставить газовое оборудование, эти нормы были нарушены при строительстве. Через 40 лет эксплуатации сетей должен был произойти капремонт, которого не было. А дому 45 лет. В-третьих, мы видим, что сама газовая служба относилась халатно к своим обязанностям. И четвертое – это бдительность самих граждан. Чтобы это не повторилось нужно сегодня решать вопрос о том, чтобы в таких многоквартирных домах газа не было. Как показывает практика даже в частном доме очень сложно уследить за эксплуатацией газовых сетей, а в многоквартирном доме, когда соседи зависят друг от друга, это вообще очень сложно", - подчеркнула она.

Ольга Мухометьярова настаивает, что в подобных домах необходимо провести комплексную проверку по вопросу капремонта и замены газовых сетей.

"Комитетом по строительству мы этот вопрос поднимем. Я лично обращение к председателю комитета напишу, потому что, на мой взгляд, здесь нарушения носили системный характер. Наше русское "авось" привело к трагедии", - считает она.

В КПРФ сразу после трагедии в Магнитогорске выступили с предложением об оснащении многоквартирных домов датчиками загазованности с автоматическими запирающими клапанами. При повышении концентрации газа в воздухе, клапаны автоматически перекрывают его подачу. С соответствующей инициативой коммунисты уже ранее обращались в правительство РФ и к президенту.

"Однако в правительстве заявили, что на реализацию нашего предложения денег нет: "примерная стоимость оснащения сигнализаторами загазованности и отключающими устройствами газифицированных квартир составит от 137 млрд рублей". Из администрации президента материалы были пересланы в правительство, где предложения КПРФ были опять проигнорированы. Единственный плюс в том, что Минстрой предложил оснащать новые дома газовыми плитами, предотвращающими скопление газа, но в общем проблема опять не решена. КПРФ обращается к президенту России Владимиру Путину вновь в надежде на реализацию нашего предложения. Необходимо, прежде всего, позаботиться о сохранении жизней граждан – это важнее всего, это самое ценное", - заявил член Президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

За установку в домах датчиков выступает и депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин.

"Запретить газ в домах сейчас практически нереально, потому что очень много таких домов. Я считаю, что нужно ставить датчики метана в подъездах и квартирах. И эти датчики, чтобы не было мошенников, должно устанавливать государство. К нам приходят бабушки и дедушки на прием и рассказывают, как к ним приходят мошенники, и устанавливают непонятные датчики по 2-3 раза и на этом наживаются. Здесь нужно это под контроль государства отдать", - подчеркнул он в разговоре с Накануне.RU.

Также парламентарий считает, что необходимо дождаться результатов расследования по факту взрыва, и только после этого принимать новые законы или вносить поправки в действующее законодательство.

Депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Барышев считает, что установка дополнительных датчиков в многоквартирных домах, которые бы фиксировали утечки газа, это локальная мера, которую нужно принять уже сейчас.

"Что касается глобальных вопросов - президент России Владимир Путин ставил задачу: нужно к 2024 году построить 120 млн квадратных метров жилья. Такие дома, как в Магнитогорске, они уже свой срок службы выработали. Если бы дом в Магнитогорске был построен уже по современным технологиям, то он не сложился бы, как карточный домик. Поэтому нужно строить, строить качественно. Мы подходим к тому времени, что запас прочности построек советского периода заканчивается. Есть механизмы, как строить новое жилье даже без привлечения бюджетных средств, есть разные модели того, как это правильно должно работать. Нужно делать дешевую ипотеку, поддерживать надо застройщиков методом государственно-частного партнерства. Также у меня, например, есть предложение, как на 30% уменьшить себестоимость жилья - чтобы было 28 тыс. руб. за 1 квадратный метр. За счет этого уменьшения при нормальной ипотеке люди смогут покупать. Важно - не построить, важно - чтобы купили", - подчеркнул он.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.