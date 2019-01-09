09 Января 2019
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Происшествия За рубежом

У посольства РФ нет информации о гибели россиян в результате авиаудара в Дейр-эз-Зоре

У посольства России в Дамаске нет данных о возможной гибели граждан РФ в результате авиаудара международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом передает РИА Новости.

О гибели россиян ранее сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. По ее словам, скончались женщина и ребенок, имеющие российское гражданство.

Ранее неоднократно сообщалось, что международная коалиция во главе с США бомбит жилые кварталы в Сирии, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор. Местные сирийские СМИ писали о погибших и раненых.

В октябре агентство SANA сообщило о применении белого фосфора в боях в Сирии. Запрещенный международными резолюциями химикат использовала коалиция во главе с США.

Авиаудар с применением белого фосфора был нанесен по городу Хаджин в 110 километрах от Дейр-эз-Зора. Бомбардировке подверглись несколько районов города.

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У посольства РФ нет информации о гибели россиян в результате авиаудара в Дейр-эз-Зоре

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Теги: дейр-эз-зор, авиаудар, россияне, посольство рф



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