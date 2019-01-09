09 Января 2019
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Происшествия Приволжский ФО

В Татарстане глава исполкома Чистополя подозревается в получении взятки в размере около 900 тыс. рублей

Глава Исполкома Чистополя подозревается в получении крупной взятки, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Республике Татарстан.

В отношении 45-летнего Александра Заиконникова возбуждено уголовное дело. По делу также проходит директор двух фирм в регионе.

Отмечается, что период в 2017-2018 годы стороны заключили муниципальные контракты на сумму более 70 млн рублей на выполнение работ по механизированной уборке улиц и благоустройству Чистополя. При этом чиновник потребовал от бизнесмена денежное вознаграждение в размере 880 тыс. руб. за подписание актов выполненных работ.

Отмечается, что оба признали причастность к совершению преступления. В ближайшее время главе исполкома будет избрана мера пресечения.

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В Татарстане глава исполкома Чистополя подозревается в получении взятки в размере около 900 тыс. рублей

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Теги: взятка, Татарстан, СКР, чиновник



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