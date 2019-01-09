Путин назначил новых руководителей судов Свердловской области

В Свердловской области назначены новые руководители судов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, председателем Нижнесергинского районного суда назначена Алла Ильина, Новолялинского районного суда – Игорь Макаров, а заместителем председателя Ирбитского районного суда – Марина Глушкова.

Кроме этого, заместителем председателя Октябрьского районного суда Екатеринбурга назначена Светлана Лопатина, а заместителем председателя Первоуральского городского суда – Екатерина Елисеева.

Напомним, в октябре прошлого года ВККС РФ объявила об открытии вакансии председателя Свердловского областного суда. В данный момент пост занимает назначенный в 2013 году Александр Дементьев.