Российские регионы поделили федеральные миллионы на лекарства

Правительство РФ распределило между регионами субвенции на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего на эти цели будет направлено более 31,3 млрд руб. Из них более 580 млн руб. получит Пермский край. Свердловской области выделят 1,2 млрд руб. Тюменской - 520,5 млн руб., Югре и Ямалу по 342,3 и 118,7 млн руб., соответственно.

Самую большую субсидию получит Москва. Ее размер составит 4,5 млрд руб.