09 Января 2019
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Общество Свердловская область

В Свердловской области началась волна гриппа, который сопровождается пневмонией. Жители не торопятся к врачам

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Свердловской области в настоящее время повышен. По данным медиков, сейчас началась волна гриппа, который сопровождается серьезными осложнениями в виде пневмонии. Дело доходит до госпитализации. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, точных цифр пока нет. Санврачи отмечают, что заболевшие не торопятся обращаться к врачам и пытаются заниматься самолечением.

"Мы регистрируем достаточного много случаев с пневмонией. Если сравнивать показатели с прошлыми годами, то заболеваемость держится на том же уровне. У возбудителя пневмонии есть своя цикличность. Поэтому сейчас как раз наблюдается подъём заболеваемости. Мы ведём еженедельный мониторинг за закрытием образовательных учреждений по поводу заболеваемости пневмонией", - добавили в ведомстве.

Для предупреждения инфицирования специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" региона рекомендуют, в первую очередь, своевременно прививаться от гриппа в поликлиниках, детских садах, школах и средних специальных образовательных учреждениях, где есть лицензия для проведения вакцинации. Также необходимо вести здоровый образ жизни, одеваться по погоде, проветривать помещение, чаще находиться на свежем воздухе и надевать маску в общественном транспорте или торговом центре.

ребенок, грипп, орви, маска(2016)|Фото: zabmedia.ru

Обязательно надо ввести в свой рацион витамины (после предварительной консультации с врачом) и продукты, богатые фитонцидами, витамином С (лук, чеснок, лимон, клюква).

Если кто-то из родственников уже заболел, то по возможности необходимо изолировать человека в отдельное помещение. Стоит помнить, что при появлении первых симптомов заболевания стоит обратиться к лечащему врачу.

По последним данным медиков, на конец декабря было зарегистрировано 784 случая с предварительным диагнозом "пневмония", что на 25% выше среднемноголетнего уровня. Максимальный уровень заболеваемости зарегистрирован среди детей от трёх до шесть лет.

Напомним, что в декабре 2018 г. зарегистрировали два случая птичьего гриппа (H5N1) в Екатеринбурге.

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В Свердловской области началась волна гриппа, который сопровождается пневмонией. Жители не торопятся к врачам

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Теги: орви, екатеринбург, роспотребнадзор, грипп, пневмония, свердловская область



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