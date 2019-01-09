Ипотечным должникам упростят возврат кредитов. Но взять новый займ станет сложнее

Депутаты Госдумы обсуждают очередную законодательную инициативу, которая позволит упростить жизнь должникам по ипотечным кредитам. На этот раз законодатели решили снизить размер исполнительного сбора в рамках судов с заемщиками. В наступившем году ожидается внесение второго проекта – о временной приостановке выплат по ипотеке в случае наступления тяжелой жизненной ситуации. На сегодняшний день просроченная задолженность по ипотечным кредитам находится на рекордно низком уровне, новые инициативы позволят должникам гасить займы в более комфортном режиме. Однако обостряется вопрос доступности ипотеки для тех россиян, которые только хотят взять кредит – в 2019 г. ожидается рост цен на квадратные метры, а политика Центробанка может привести и к росту процентных ставок по жилищным кредитам, рассказали эксперты Накануне.RU.

Читайте также: Средний размер ипотечного кредита побил рекорд

Группа депутатов Госдумы, в числе которых вице-спикер Сергей Неверов, первый зампредседателя комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский и член того же комитета Алексей Изотов, предложили изменить правила уплаты исполнительного сбора в случае вынесения решения суда о взыскании суммы долга по ипотеке. Сейчас сбор в размере 7% от размера долга платит как заемщик, так и поручитель. Депутаты указывают на то, что чаще всего поручителем выступает ближайший родственник, поэтому фактически на семью ложится двойная нагрузка. От такой схемы депутаты предлагают отказаться. Вторая поправка касается выплаты долга за счет продажи кредитной квартиры. Когда банк реализовал имущество должника, ипотека должна считаться погашенной даже в том случае, если суммы не хватает на оплату всего долга, указывают депутаты.

В 2018 г. депутаты анонсировали внесение проекта о моратории на выплату ипотеки в случае попадания должника в тяжелую жизненную ситуацию. Инициатива принадлежит Банку России. В случае потери работы, заболевания или несчастного случая заемщик сможет приостановить выплаты.

По данным на начало декабря 2018 г. доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам составляет 1% от всей суммы долга. За год сумма увеличилась с 56,3 млрд руб. до 60,9 млрд руб., тем не менее она находится на рекордно низком уровне. Общая задолженность и потеке оценивается в 6,323 трлн руб.

Гораздо острее проблемы неплатежей стоит проблема доступности ипотеки, говорит депутат Госдумы Николай Езерский. Высокий процент (по данным ЦБ, средневзвешенная процентная ставка в 2018 г. составила 9,54%) влияет и на образование просроченной задолженности.

"В схеме с ипотечным кредитованием все логично за исключением высокого процента и слишком жесткой ответственности - вплоть до лишения жилья - за неплатежи. Однако если есть спрос, то будет предложение, наблюдается рост ипотечного кредитования, поэтому банки не снижают проценты по кредитам. С другой стороны, государство должно быть крайне заинтересовано, чтобы граждане покупали жилье, поэтому необходимо решением властей установить минимальный процент по ипотеке. Это как раз та ситуация, когда государство в авторитарном порядке должно установить правила игры. Ипотечный процент должен быть минимальным, до 1%, как в развитых странах. Потому что это кредит не на один год, а в стране высокая инфляция, зарплаты низкие, к тому же человек может попасть под сокращение - эти риски должны учитываться", - рассказал депутат.

В строительной отрасли между тем отмечают, что другие законодательные новации приведут к росту стоимости жилья уже в 2019 г. В первую очередь, речь о реформе долевого строительства – уже с июля жилищное строительство будет финансироваться не дольщиками, а банками. По оценке Министерства строительства РФ, ставка для застройщиков составит 6-8% (при текущих 10-20% годовых).

"Сколько бы ни стоил кредит для застройщиков, его применение неизбежно повысит себестоимость строительства. Более того, в Центробанке заявили, что в 2019 г. ужесточат кредитно-денежную политику, то есть займы продолжат дорожать. По нашим оценкам, стоимость построенного за счет целевого кредита жилья вырастет на 10%", - рассказал генеральный директор компании IKON Development Антон Детушев. Отметим, что ранее эксперты говорили о повышении ставок по ипотеке из-за роста ключевой ставки.