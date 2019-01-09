Эксперт: "Расстрельный список" губернаторов от Незыгаря надо "делить на 17"

Опубликован новый "расстрельный список" губернаторов – Telegram-канал Незыгарь заявил, что "17 губернаторов надо "посадить" за коррупцию, собраны нужные материалы". Эксперты уверены, что эта информация "достоверна" настолько, насколько и прочие аналогичные заявления, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ссылаясь на свой источник в силовых структурах, Незыгарь сообщает, что под ударом – "шесть губернаторов Центрального, четверо – Приволжского (среди которых, по данным канала Вовк, и глава Прикамья), трое – Южного, по двое – Уральского и Северо-Западного федерального округов".

"Желательно сажать больших чиновников каждый день, по одному губернатору. Президент в курсе, почему тянет, мы не понимаем", - пишет Незыгарь.

Глава Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в разговоре с Накануне.RU отметил, что информацию Telegram-каналов следует "делить на 17".

"Тот же Незыгарь в декабре неоднократно публиковал информацию, что президент на ежегодном приёме обнародует российской элите контуры преемничества, транзита власти и прочего. Не подтвердилось. Такое происходит уже не в первый раз", - заявил Салин.

По его мнению, подобная информация – один из публикуемых в Telegram слухов, имеющих вполне конкретную политическую цель.

"Она может быть далека от декларируемой цели слуха, либо это какие-то коммерческие разборки, либо нужно заполнить информационный вакуум, пустоту. С этими тремя целями появляются слухи в Telegram-канале. Скорее всего, здесь – попытка послать сигнал губернаторскому корпусу, который ожидает транзита, чтобы ребята не дёргались и работали дальше. А "расстрельные списки" губернаторов "гуляют" с осени. Это просто один из вариантов, и к реальности он относится также, как и прочие", - сказал Салин.