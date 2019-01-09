Путин обсудил с главой РАН развитие науки

Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев обсудили развитие науки и научного сообщества, а также работу над реализацией дополнительных полномочий Академии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В ходе рабочей встречи Сергеев отметил, что РАН должна обеспечить стратегическое планирование науки. Для этого внутри Академии наук планируется создать центр научного обеспечения стратегического планирования, сообщил он. "Будем просить Вашей поддержки в этом вопросе", - обратился он к главе государства.

Сергеев также рассказал, что на собрании РАН в апреле академики обсудят новую программу фундаментальных исследований на период с 2021 по 2030 гг. В частности, как подчеркнул президент Академии наук, РАН нацелена на увеличение числа научных работников в стране, которое сегодня отстаёт от сильных, наукоориентированных стран.

"У нас есть максимум 30–40 лет, потом провал очень существенный, 40–50-летний, просто яма, а затем у нас есть ещё один "горб" в районе 60-летних. Я представляю, наверное, тут своё присутствие, но мы понимаем, что через 10 лет этот второй "горб" по понятным возрастным причинам уйдёт из активной работы в науке, и там, таким образом, надо на входе существенным образом увеличить поток кадров", - доложил он.

Также Сергеев рассказал, что РАН намерена расширить работу в направлении научной дипломатии, возобновить проекты академического обмена. Путин в ходе беседы заявил, что "сотрудничать нужно со всеми, кто хочет с нами работать".

"Нужно к этому стремиться, чтобы мы не были просто источником получения каких-то наших навыков, знаний. Если мы делимся чем-то с кем-то, то мы должны получать равноценную информацию с обратной стороны", - добавил президент.

Как сообщало Накануне.RU, ранее президент РАН Александр Сергеев заявил, что реального качественного прорыва в развитии науки пока не произошло.