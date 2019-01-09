09 Января 2019
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Обновление метрополитена в Екатеринбурге скажется на повышении стоимости проезда

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и его заместитель по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов сегодня обследовали вагоны метро, которые прошли капитальный ремонт в рамках программы обновления подвижного состава. Как заявил мэр во время экскурсии по подземке, инвестиционная надбавка к цене на проезд в метро может составить 4 рубля: за счет этого власти и планируют обновить парк, передает корреспондент Накануне.RU.
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На сегодняшний день отремонтировано два состава - в каждом по четыре вагона. Ремонт одного состава обошелся в 112 млн руб., а другого - 106 млн. Однако мэр Екатеринбурга остался доволен ремонтом лишь одного состава, его и запустят на линию уже завтра, 10 января, по короткому маршруту.

"Основной элемент каждого вагона это кузов. На модернизации были балки, часть заменена, а часть - модернизирована. Внутренние работы - это изменение интерьера, световая линия, пластиковый корпус", - рассказал директор метрополитена.

Высокинский, вагоны метро(2019)|Фото: Накануне.RU

метрополитен, вагоны метро(2019)|Фото: Накануне.RU

Высокинский, вагоны метро(2019)|Фото: Накануне.RU

метрополитен, вагоны метро(2019)|Фото: Накануне.RU

Также в составах установлена модернизированная система видеонаблюдения, одна камера контролирует действия машиниста, другая - отслеживает путь. Всего на обновление парка из 15 составов, включая два отремонтированных и закупку восьми новых вагонов потратят около 1,9 млрд руб. по инвестпрограме. Новые вагоны нужны на время ремонта старых.

К середине 2020 года 11 составов метрополитена должны быть уже обновлены. К тому времени, по словам директора, пассажиропоток должен увеличиться.

Отремонтированные вагоны были изготовлены в 1989 году. Если покупать вагоны, а не ремонтировать, то это обойдется в 70-75 млн руб. за каждый вагон. По словам Высокинского, ремонт вагонов обойдется намного дешевле и выгодней.

Высокинский, вагоны метро(2019)|Фото: Накануне.RU

метрополитен, вагоны метро(2019)|Фото: Накануне.RU

метрополитен, вагоны метро(2019)|Фото: Накануне.RU

Высокинский, вагоны метро(2019)|Фото: Накануне.RU

"Сейчас две альтернативы: либо мы покупаем 11 новых составов, цену я назвал (250-280 млн за каждый состав), либо мы примерно за 40% стоимости нового состава ремонтируем то, что сегодня есть, и продляем срок эксплуатации еще на 15 лет. Техника рассчитана на 30 лет эксплуатации", - сказал Высокинский.

"Новые за 250-280 млн, либо вложить 40% от этой суммы в ремонт. Чем лучше сделан ремонт, тем меньше мы выложим деньги в эксплуатацию", - добавил он.

Тот состав, который не понравился мэру, будет доработан и также выпущен на линию позднее.

"Метро мы заниматься будем, составы будут обновляться", - пообещал Александр Высокинский.

Высокинский, вагоны метро(2019)|Фото: Накануне.RU

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Обновление метрополитена в Екатеринбурге скажется на повышении стоимости проезда

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Теги: метро, проезд, обновление, Екатеринбург



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