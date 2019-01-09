США заявили об отсутствии планов разместить войска на юге Курил
У США на данный момент нет планов по размещению вооруженных сил на Южных Курилах в случае, если Россия передаст их Японии.
Об этом заявил командующий войсками США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез в Токио, передает RT.
Напомним, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили вопрос мирного договора на встрече в Сингапуре. По итогам встречи лидеры двух стран условились, что Россия и Япония "активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года".
Япония рассчитывает на передачу ей российских островов Хабомаи и Шикотан, и в таком случае Токио обещает не размещать там американских баз.
СМИ сообщали, что Токио может предложить Москве отказаться от взаимных требований каких-либо компенсаций, связанных с Южными Курилами.