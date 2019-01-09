США заявили об отсутствии планов разместить войска на юге Курил

09 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Репортаж Накануне.RU из Магнитогорска

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

США заявили об отсутствии планов разместить войска на юге Курил

У США на данный момент нет планов по размещению вооруженных сил на Южных Курилах в случае, если Россия передаст их Японии.

Об этом заявил командующий войсками США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез в Токио, передает RT.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили вопрос мирного договора на встрече в Сингапуре. По итогам встречи лидеры двух стран условились, что Россия и Япония "активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года".

Япония рассчитывает на передачу ей российских островов Хабомаи и Шикотан, и в таком случае Токио обещает не размещать там американских баз.

СМИ сообщали, что Токио может предложить Москве отказаться от взаимных требований каких-либо компенсаций, связанных с Южными Курилами.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

США заявили об отсутствии планов разместить войска на юге Курил

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сша, южные курилы, япония



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.01.2019 08:59 Мск Токио предложит Москве отказаться от взаимных компенсаций по Курилам
Ранее 04.01.2019 13:38 Мск Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Ранее 02.01.2019 13:05 Мск В Совфеде отреагировали на заявление Абэ о "передаче" Курил Японии
Ранее 01.01.2019 15:00 Мск Японский премьер заговорил о переселении Россиян при передаче Курил

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 409

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети