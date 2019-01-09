09 Января 2019
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Наука и техника В России За рубежом Украина

Россия полностью отказалась от украинских деталей для производства систем стыковки к МКС

Россия полностью отказалась от украинских деталей при производстве систем стыковки к Международной космической станции (МКС).
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Так, по данным холдинга "Российские космические системы" (РКС) уже проведены завершающие испытания и произведены новые системы стыковки, которые будут использоваться космическими кораблями из РФ. В них отсутствуют какие-либо детали, сделанные на территории Украины: речь идет об аппаратуре "Курс-МПК", которая является самой последней системой как для пилотируемых, так и грузовых кораблей.

Изначально оборудование было разработано на Украине, однако с начала 2000-х годов производится в России. На Украине создавалась только часть комплектующих, и к 2019 году они были заменены на российские аналоги. Новая система в ближайшее время будет установлена на МКС, пишет Infox.ru.

Напомним, ранее стало известно, что NASA планирует продолжить отправку американских астронавтов на российских кораблях "Союз" и после окончания срока контракта в 2019 году.

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Россия полностью отказалась от украинских деталей для производства систем стыковки к МКС

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Теги: Россия, Украина, детали, МКС



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