Россия полностью отказалась от украинских деталей для производства систем стыковки к МКС

Россия полностью отказалась от украинских деталей при производстве систем стыковки к Международной космической станции (МКС).

Так, по данным холдинга "Российские космические системы" (РКС) уже проведены завершающие испытания и произведены новые системы стыковки, которые будут использоваться космическими кораблями из РФ. В них отсутствуют какие-либо детали, сделанные на территории Украины: речь идет об аппаратуре "Курс-МПК", которая является самой последней системой как для пилотируемых, так и грузовых кораблей.

Изначально оборудование было разработано на Украине, однако с начала 2000-х годов производится в России. На Украине создавалась только часть комплектующих, и к 2019 году они были заменены на российские аналоги. Новая система в ближайшее время будет установлена на МКС, пишет Infox.ru.

Напомним, ранее стало известно, что NASA планирует продолжить отправку американских астронавтов на российских кораблях "Союз" и после окончания срока контракта в 2019 году.