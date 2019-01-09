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Член хакерской группы "Шалтай-Болтай" освобожден по УДО

Участник хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константин Тепляков вышел на свободу по УДО. Об этом сообщила его адвокат Анастасия Саморукова, пишет РБК.

Он отбывал наказании в колонии в Санкт-Петербурге.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы было удовлетворено Колпинским районным судом еще 17 декабря прошлого года.

Как сообщало Накануне.RU, в августе 2018 года осужденный на два года колонии общего режима лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев вышел на свободу после пересчета срока наказания.

Напомним, в июле 2017 года Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" к двум годам колонии. Аникеев пошел на сделку со следствием и признал вину в незаконном доступе к компьютерной информации.

Члены хакерской группы "Шалтай-Болтай" обвинялись в публикации украденной переписки высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связывали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в госизмене.

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Член хакерской группы "Шалтай-Болтай" освобожден по УДО

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Теги: УДО, Шалтай-Болтай, хакер



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