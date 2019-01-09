09 Января 2019
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Общество За рубежом

Россиянам советуют избегать мест скопления людей во Франции в ближайшие выходные

МИД РФ призвал россиян избегать мест скопления людей во Франции.

12 января продолжатся акции движения "желтых жилетов" в Париже, Бурже и других городах, говорится в твиттере внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что активисты "желтых жилетов" будут вновь мобилизованы в канун Нового года из-за отсутствия "достаточных" мер правительства Франции.

Массовое недовольство граждан Франции началось в середине ноября из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизтопливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые должны надевать французские водители.

10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации на фоне массовых протестов. Глава государства заявил о прибавке МРОТ на €100 с 2019 года и ряде других мер, призванных стабилизировать ситуацию.

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Россиянам советуют избегать мест скопления людей во Франции в ближайшие выходные

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Теги: франция, желтые жилеты, париж



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Ранее 28.12.2018 09:12 Мск "Желтые жилеты" во Франции планируют мобилизацию в новогоднюю ночь
Ранее 22.12.2018 10:06 Мск "Желтые жилеты" сегодня продолжат протесты во Франции

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