Россиянам советуют избегать мест скопления людей во Франции в ближайшие выходные

МИД РФ призвал россиян избегать мест скопления людей во Франции.

12 января продолжатся акции движения "желтых жилетов" в Париже, Бурже и других городах, говорится в твиттере внешнеполитического ведомства.

#Франция – 12 января продолжатся акции движения «желтых жилетов» в Париже, Бурже (регион Центр – Валь-де-Луар) и других городах; рекомендуется избегать мест массового скопления людей pic.twitter.com/WvfqbrTsDX — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 9 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что активисты "желтых жилетов" будут вновь мобилизованы в канун Нового года из-за отсутствия "достаточных" мер правительства Франции.

Массовое недовольство граждан Франции началось в середине ноября из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизтопливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые должны надевать французские водители.

10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации на фоне массовых протестов. Глава государства заявил о прибавке МРОТ на €100 с 2019 года и ряде других мер, призванных стабилизировать ситуацию.