09 Января 2019
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Дочь Дмитрия Пескова получила тортом в лицо

Дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова, известная неоднозначными высказываниями, отметила 21-й день рождения. Друзья макнули девушку лицом в торт, а вместе со знаменитым отцом она разрезала уже другой десерт – в виде банки шоколадной пасты. Все это Лиза подробно задокументировала в Instagram.

"День Рождения у меня 9 января и, обычно, в эти числа сложно собрать всех родственников и друзей. Отмечать заранее - плохая примета, так что мы решили собраться, чтобы отметить праздники, а не сам День Рождения! Отмечала я всего третий раз за 21 год... Кстати, в этом году у меня первый раз в жизни был торт! На 18-летие у меня были блины с нутеллой, а на 21 год шикарный, вкусный, оригинальный торт в виде самой нутеллы", - пишет Елизавета.

Ранее девушка рассказала, что не пьет на Новый год: "Совершенно не понимаю эту традицию - пить в Новый Год и просыпаться 1 января с похмельем. А особенно, не понимаю, зачем в 12 ночи обжираться и доедать это все на завтрак. Лучше же проснуться пораньше и встретить год с хорошим настроением, бодро...".

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Дочь Дмитрия Пескова получила тортом в лицо

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Теги: дмитрий песков, торт, елизавета пескова, день рождения



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