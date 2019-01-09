Новый вице-губернатор Курганской области уже приступил к своим обязанностям

Новый вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов с 9 января приступил к исполнению своих обязанностей - чиновник уже находится в Кургане на своем рабочем месте, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Как ранее сообщалось, Кузнецов до своего назначения работал советником гендиректора компании "СИБУР", ранее он также был депутатом от "Единой России" в Башкирии.

Отметим, что в Зауралье должность вице-губернатора появилась впервые, ранее у главы региона было лишь несколько замов, в том числе первых.