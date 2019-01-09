09 Января 2019
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Религия В бывшем СССР За рубежом Украина

Варфоломей обосновал свою всемирную власть безбрачием монахов

В тексте томоса для раскольнической "единой церкви" Украины обнаружена грубая ошибка. Фанар обосновал свою всемирную власть и право принимать любые решения безбрачием монахов.
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Казус содержится в утверждении о праве Фанара "принимать безапелляционные судебные решения для епископов и другого духовенства поместных Церквей в связи с 9-м и 16-м священными канонами IV Халкидонского Вселенского Собора".

При этом 16-е правило говорит о запрете монашествующим вступать в брак. Символично, что ошибка вкралась именно в словах о претензиях на "безапелляционную" всемирную власть.

Что касается 9-го правила, то оно действительно говорит о праве епископов обращаться "к престолу царствующего Константинополя", но давно утратило смысл, поскольку составлялось в V веке, а Константинополь пал в XV веке. Кроме того, оно относится не к отлученным от Церкви, от которых Фанар принял апелляцию, как от Михаила Денисенко-Филарета, а к действующим епископам. Поэтому Фанар нарушил и это правило.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в сентябре стамбульский патриарх Варфоломей заявил, что является главным в православном мире и может вмешиваться в дела всех поместных церквей, самовольно решая все вопросы.

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Варфоломей обосновал свою всемирную власть безбрачием монахов

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Теги: Варфоломей, церковь, православие



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