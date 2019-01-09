Главный ледовый городок Екатеринбурга посетили почти 400 тысяч человек

В Екатеринбурге ледовый городок на Площади 1905 года в новогодние каникулы посетили около 390 тысяч человек.

Как рассказал руководитель дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков, в настоящий момент посещаемость держится на уровне прошлого года. По его словам, "это хороший результат".

"Городок работал с максимальной нагрузкой. Принять большее количество гостей площадка не смогла бы физически", - отметил он.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в ночь на 1 января 2019 года в массовых гуляньях приняли участие около восьми тысяч человек. А в среднем главный ледовый городок уральской столицы ежедневно посещали 32,5 тысячи человек.

Напомним, всего в Екатеринбурге построили больше тысячи новогодних городков.